ЦИК Белоруссии принял жалобу Тихановской на результаты выборов

ЦИК Белоруссии сообщил, что принял жалобу на результаты выборов кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалоба Тихановской зарегистрирована», — сообщили в комитете.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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