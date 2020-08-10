Российских дипломатов не пустили к задержанному в Минске журналисту Пегову

Белорусские силовики не допускают российских дипломатов к журналисту и основателю проекта WarGonzo Семену Пегову, который был задержан во время протестов в Минске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства РФ в республике Алексея Маскалева.

«В настоящее время он находится в Центре изоляции для нарушителей в Минске. Нам подтвердили, что Пегов находится там. Консульские сотрудники продолжают предпринимать все необходимые меры для выяснения других обстоятельств. Наших сотрудников пока к нему не пускали», — сказал Маскалев.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

Позже были задержаны и избиты спецкор «Медузы» Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник и другие российские представители СМИ.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Вечером 10 августа протесты возобновились.

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