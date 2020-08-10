Зеленский призвал Белоруссию к диалогу с гражданами страны и отказу от насилия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Белоруссию отказаться от уличного насилия и начать открытый диалог с гражданами страны.

По его словам, далеко не все граждане республики согласны с объявленными предварительными результатами выборов. Глава Украины напомнил, что любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия.

«Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу», — написал Зеленский в Telegram-канале офиса президента.

Он добавил, что только широкий диалог и взаимопонимание позволит гражданам Белоруссии выйти из кризисной ситуации, сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

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