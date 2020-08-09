ЦИК представил новые данные с закрытых участков в Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала со ссылкой на данные со всех закрытых участков, что действующий президент республики Александр Лукашенко набрал уже 81,3% голосов, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что на втором месте находится Светлана Тихановская. За нее проголосовали 8% избирателей. При этом 4% сделали выбор в пользу «против всех».

На пост главы Белоруссии выдвинулись пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Exit poll: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

— В ЦИК Белоруссии призвали проигравших принять поражение на выборах

— Явка на выборах в Белоруссии достигла 79%