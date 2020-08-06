Лукашенко назвал условие, при котором Минск сам решит судьбу задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск для разрешения вопроса о ранее задержанных россиянах, то Белоруссия сама решит этот вопрос. Об этом сообщает «БелТа».

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что Минск будет действовать исключительно на основании законов и человечности.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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