Киев не получил ответа от Белоруссии о выдаче задержанных россиян

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба завил, что Киев официально не получал согласие Белоруссии о передаче задержанных под Минском россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские правоохранители вступили в диалог с белорусскими коллегами. Так, Киев запросил выдать задержанных граждан РФ Украине, однако ответ на запрос еще не был получен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины для разбирательства из-за задержанных под Минском россиян.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гордон: Лукашенко выдаст Украине и России задержанных россиян

— Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

— Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян