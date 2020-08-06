Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины для разбирательства из-за задержанных под Минском россиян, передает «БелТа».

«Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое заявление белорусский лидер сделал на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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