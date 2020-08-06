В РФ посчитали неприемлемыми претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство России в Токио назвало неприемлемым заявления МИД Японии относительно участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра российского ведомства на острове Кунашир (Курильские острова). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в среду, 5 августа, диппредставительство получило представление от японского министерства иностранных дел в связи с участием Зинчева.

Посольство РФ ответило, что подобные заявления неприемлемы, а суверенитет России над южными Курильскими островами сомнению не подлежит.

В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии со своим законодательством, в том числе, это касается и поездки министров.

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