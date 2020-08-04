Лукашенко напомнил о «белорусской традиции» проводить выборы как праздник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о «хорошей белорусской традиции» проводить выборы как праздник. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Он уточнил, что в стране во время проведения прошлых выборов были организованы концертные площадки, а также буфеты.

«Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что в стране завершается предвыборная кампания кандидатов, а также началось досрочное голосование. Он уточнил, что избирательные участки работают внутри страны и за рубежом.

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