Лукашенко напомнил о «белорусской традиции» проводить выборы как праздник
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о «хорошей белорусской традиции» проводить выборы как праздник. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Он уточнил, что в стране во время проведения прошлых выборов были организованы концертные площадки, а также буфеты.
«Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что в стране завершается предвыборная кампания кандидатов, а также началось досрочное голосование. Он уточнил, что избирательные участки работают внутри страны и за рубежом.
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