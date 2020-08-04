Советник президента США О'Брайен вылечился от COVID-19 и вернулся к работе
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен вернулся к работе в администрации после того, как переболел COVID-19, сообщает Poitico со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, О'Брайен успешно сдал два отрицательных теста на коронавирус после улучшения самочувствия. В течение недели у него отсутствовали симптомы болезни.
Ранее в Белом доме подтвердили информацию, что у советника президента по нацбезопасности был обнаружен коронавирус 23 июля.
Все это время он изолировался у себя дома и работал дистанционно.
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