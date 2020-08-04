Жириновский предложил Лукашенко сняться с выборов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с призывом снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, белорусские граждане «не желают его еще очередного переизбрания».

Кроме того, политик предложил президенту выпустить арестованных кандидатов.

«И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Белоруссии», — отметил Жириновский.

Однако он уточнил, что никто не знает «реальную программу» всех кандидатов.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Больше не братья: Лукашенко выступил с обращением к народу

— Досрочное голосование на президентских выборах началось в Белоруссии

— Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»