Жириновский предложил Лукашенко сняться с выборов
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с призывом снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, белорусские граждане «не желают его еще очередного переизбрания».
Кроме того, политик предложил президенту выпустить арестованных кандидатов.
«И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Белоруссии», — отметил Жириновский.
Однако он уточнил, что никто не знает «реальную программу» всех кандидатов.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.
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