ФРГ частично отменила ограничения на поездки в Турцию
Германия частично отменила ограничения на поездки в некоторые регионы Турции, сообщила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер. Об этом пишет ТАСС.
«Предостережение МИД ФРГ с призывом отказаться от не вызванных срочной необходимостью туристических поездок за границу отменяется для четырех турецких провинций в прибрежных регионах Антальи и Измира (Анталья, Измир, Айдын и Мугла)», — сказала Деммер.
Она отметила, что в этих регионах соблюдаются правила гигиены и обеспечивается безопасный туризм в условиях коронавируса.
Ранее Турция открыла авиасообщение с Россией.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше почти 700 тысяч человек.
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