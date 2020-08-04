Досрочное голосование на президентских выборах началось в Белоруссии

Избирательные участки в Белоруссии начали работу в рамках досрочного голосования на выборах главы государства, сообщает «БелТА».

Досрочное голосование продлится с 4 по 8 августа, участие в нем свободное, избирателям не нужно объяснять причины, по которым они не смогут прийти на участок в основной день голосования, указано в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий лидер страны Александр Лукашенко.

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