Досрочное голосование на президентских выборах началось в Белоруссии
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Избирательные участки в Белоруссии начали работу в рамках досрочного голосования на выборах главы государства, сообщает «БелТА».
Досрочное голосование продлится с 4 по 8 августа, участие в нем свободное, избирателям не нужно объяснять причины, по которым они не смогут прийти на участок в основной день голосования, указано в сообщении.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий лидер страны Александр Лукашенко.
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