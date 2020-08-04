Лукашенко предложил изменить конституцию страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ближайшие пять лет в республике необходимо провести референдум по изменению конституции страны. Об этом сказано в предвыборной программе Лукашенко, опубликованной в газете «Звязда».

Действующий президент заявил, что белорусы во время всенародного референдума должны будут определить свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти.

«Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения», — говорится в программе.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа.

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