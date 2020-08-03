Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на президентских выборах

Верховный суд Польши подтвердил избрание Анджея Дуды на пост президента страны, передает РИА «Новости».

До этого польская оппозиция обратилась в Верховный суд с требованием признать результаты выборов главы государства недействительными.

«Суд подтверждает действительность выборов Анджея Дуды, избранного президентом 12 июля 2020 года», — объявила судья на заседании.

Ранее Дуда официально был переизбран президентом Польши на второй строк. Он набрал 51,03% голосов избирателей. При этом соперник Дуды Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную партию «Гражданская коалиция», набрал 48,97% голосов.

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