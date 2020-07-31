Генпрокуратура Украины будет просить Белоруссию выдать 28 задержанных в Минске

Генпрокуратура Украины намерена просить Белоруссию выдать всех 28 россиян, которые были задержаны в Минске. Их подозревают в участии в террористической организации, сообщает «Интерфакс».

«28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)», — заявили в офисе Генпрокурора.

По мнению Киева, все задержанные являются наемниками ЧВК «Вагнер» и сражались в Донбассе на стороне ополчения.

Украина также просит Минск немедленно арестовать всех задержанных.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Задержание россиян в Минске: Белоруссия раскрыла Украине имена

— Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян

— Посольство РФ в Белоруссии получило разрешение на посещение задержанных россиян