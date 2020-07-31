Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян

Глава Следственного комитета Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных в Белоруссии россиян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Минске.

«По появившейся информации, главой Следственного комитета подписано разрешение на посещение. Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции», — сказали в посольстве.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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