МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о целях членов ЧВК Вагнер в республике

МИД Белоруссии запросил у посла России разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия в страну членов частной военной компании Вагнер. Об этом сообщает «Интерфакс».

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что многие члены ЧВК «имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах».

Ранее сообщалось, что в МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины по делу задержанных в Минске россиян.

Накануне, 29 июля, в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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