Посол РФ вызван в МИД Белоруссии по делу о 32 задержанных гражданах России

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев был вызван в МИД Белоруссии в четверг, 30 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, темой встречи будет задержание 32 российских граждан, которые якобы принадлежат к ЧВК Вагнера.

Мезенцев уточнил, что переговоры состоятся в первой половине дня.

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