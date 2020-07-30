Посол РФ вызван в МИД Белоруссии по делу о 32 задержанных гражданах России
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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев был вызван в МИД Белоруссии в четверг, 30 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, темой встречи будет задержание 32 российских граждан, которые якобы принадлежат к ЧВК Вагнера.
Мезенцев уточнил, что переговоры состоятся в первой половине дня.
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