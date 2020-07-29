США расширили санкции против Сирии

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минфина.

В санкционный список добавлены, в частности, сын президента Сирии Башара Асада Хафез и подразделение первого дивизиона Сирийской Арабской армии, указано в сообщении. Всего в список добавлены четыре человека и десять компаний.

Вступивший в силу 1 июня «Закон Цезаря», или «Акт о защите гражданского населения Сирии», дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии.

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