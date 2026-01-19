В новосибирском Академгородке массово отключилось электричество

В Академгородке Новосибирска произошло массовое отключение электричества. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидцы заметили искры на подстанции, расположенной у Технопарка. Энергетики намерены ликвидировать аварию в течение нескольких часов.

17 января стало известно, что в Ейском районе Краснодарского края аварийно отключилось электричество из-за поломки подводящих линий 110 кВ.

До этого на севере Ульяновска из-за возгорания на трансформаторной подстанции временно отключили электроснабжение в 109 частных домах. Ремонтная бригада начала устранять последствия возгорания. Ситуацию взял на контроль глава Ульяновска Александр Болдакин.

Вечером 10 января аварийное отключение света произошло во Владивостоке, а также в Хасанском округе и Надеждинском районе Приморского края.

Ранее непогода обесточила семь районов Орловской области.