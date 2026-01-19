Глава Херсонской области заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Киев ответит за преступления против мирных жителей региона.

«Мы создали у себя реестр — сейчас начали вести — всех преступлений, которые совершает киевский режим именно на территории Херсонской области. Преступлений, разрушенных объектов, людей ... пострадавших. Придет время — за все это ответят те, кто это делает», — поделился Сальдо.

Он добавил, что Киев пытается представить преступления против мирных граждан как борьбу за свои интересы, однако «преступность людей, которые руководят этими процессами, налицо».

До этого Сальдо говорил, что жители Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост украинских военных.

По его словам, сегодня на остров можно попасть по автомобильному и железнодорожному мостам. Первый мост поврежден, и ездить по нему тяжело, однако возможно. Транспорт иногда проезжает туда. На этом мосту находится блокпост бойцов ВСУ, которые не пускают туда гражданских, сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие минируют прибрежные зоны Херсона.