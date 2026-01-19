Советник Трампа призвал его сесть за стол переговоров

Трамп по-прежнему готов заключить сделку по Гренландии и сейчас «самое время» сесть за стол переговоров. Об этом заявил экономический советник Трампа в Белом доме, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт в программе «Воскресный брифинг» на телеканале Fox News.

«Сейчас самое время, чтобы возобладал здравый смысл, чтобы мы отбросили риторику, сели за стол переговоров и посмотрели, можно ли заключить сделку, которая будет наилучшей для всех», — сказал Хассетт.

Также советник добавил, что его не информировали о правовых основаниях для введения тарифов против европейских стран, однако отметил, что такой шаг может быть способом надавить на них для заключения сделки.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются получить контроль над Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Гренландия и Дания выступили против такого шага, и НАТО начало совместную разведывательную миссию в Гренландии, направив туда военных.

Затем Трамп с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

