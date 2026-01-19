Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Советник Трампа призвал его сесть за стол переговоров

Советник Хассетт: самое время сесть за стол переговоров по Гренландии
Dado Ruvic/Reuters

Трамп по-прежнему готов заключить сделку по Гренландии и сейчас «самое время» сесть за стол переговоров. Об этом заявил экономический советник Трампа в Белом доме, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт в программе «Воскресный брифинг» на телеканале Fox News.

«Сейчас самое время, чтобы возобладал здравый смысл, чтобы мы отбросили риторику, сели за стол переговоров и посмотрели, можно ли заключить сделку, которая будет наилучшей для всех», — сказал Хассетт.

Также советник добавил, что его не информировали о правовых основаниях для введения тарифов против европейских стран, однако отметил, что такой шаг может быть способом надавить на них для заключения сделки.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются получить контроль над Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Гренландия и Дания выступили против такого шага, и НАТО начало совместную разведывательную миссию в Гренландии, направив туда военных.

Затем Трамп с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Ранее Бессент объяснил значение Гренландии в войне за Арктику. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653299_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+