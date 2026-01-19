Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Россиянам объяснили, как отличить настоящую скидку от фальшивой

Степанычева: при поиске настоящей скидки на товары цены сравнивают с конкурентами
Владимир Астапкович/РИА Новости

Существует пять способов, помогающих отличить настоящую скидку от создания ее видимости, сказала «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева.

«Во-первых, необходимо сравнить предлагаемую цену с ценами на аналогичные товары (услуги) конкурентов. Зачастую цена со скидкой соответствует ценам товаров-конкурентов. Во-вторых, следует изучать динамику изменения цены за определенный период. Резкое несоответствие цены предшествующим значениям может свидетельствовать об искусственно созданной скидке. В-третьих, необходимо обратить внимание на размер скидки. Он должен соответствовать разумному пределу, который дифференцируется в зависимости от товарной категории: технически сложные изделия — 10–20%, сезонные товары (одежда-обувь) — до 70%», — отметила Степанычева.

По ее словам, в-четвертых, важен и срок проведения акции — он не должен быть слишком коротким («только один день») и излишне длинным (от одного месяца и более).

Степанычева заключила, что, в-пятых, за предоставлением скидки могут скрываться дополнительные условия. Эксперт сказала, что к ним относятся платные услуги, стоимость которых компенсирует скидку (например, доставка).

Ранее россияне рассказали, какой контент хотят видеть от брендов. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636709_rnd_7",
    "video_id": "record::5af8d7f9-4224-41cc-be77-680b98c12f32"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+