Россиянам объяснили, как отличить настоящую скидку от фальшивой

Степанычева: при поиске настоящей скидки на товары цены сравнивают с конкурентами

Существует пять способов, помогающих отличить настоящую скидку от создания ее видимости, сказала «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева.

«Во-первых, необходимо сравнить предлагаемую цену с ценами на аналогичные товары (услуги) конкурентов. Зачастую цена со скидкой соответствует ценам товаров-конкурентов. Во-вторых, следует изучать динамику изменения цены за определенный период. Резкое несоответствие цены предшествующим значениям может свидетельствовать об искусственно созданной скидке. В-третьих, необходимо обратить внимание на размер скидки. Он должен соответствовать разумному пределу, который дифференцируется в зависимости от товарной категории: технически сложные изделия — 10–20%, сезонные товары (одежда-обувь) — до 70%», — отметила Степанычева.

По ее словам, в-четвертых, важен и срок проведения акции — он не должен быть слишком коротким («только один день») и излишне длинным (от одного месяца и более).

Степанычева заключила, что, в-пятых, за предоставлением скидки могут скрываться дополнительные условия. Эксперт сказала, что к ним относятся платные услуги, стоимость которых компенсирует скидку (например, доставка).

