Стоматолог объяснил, почему россияне на 20 лет раньше теряют зубы, чем европейцы

Стоматолог Копылов: россияне удаляют первый зуб на 20 лет раньше, чем в Европе

Россияне удаляют свой первый зуб в среднем в возрасте 20 лет, а жители Европы и США — только в 40. О причинах этого явления «Газете.Ru» рассказал Максим Копылов, стоматолог-хирург и основатель клиники MaxTreat.

По его словам, на раннюю потерю зубов влияют несколько факторов: неразвитая культура профилактики, когда люди не проходят регулярные осмотры у стоматолога; постоянное откладывание лечения пациентами; и, пожалуй, самое главное — несоблюдение гигиены полости рта из-за недостатка знаний в этой области.

Копылов отметил, что большинство взрослых уверены, что умеют чистить зубы. В действительности же многие всю жизнь делают это так, как их научили родители, и не готовы расставаться с детскими привычками. Однако в современном мире гигиене полости рта нужно учиться заново.

«Например, в Швейцарии стоматологи не берут пациентов на сложное лечение до тех пор, пока человек не пройдет обучение правильному уходу за зубами. В дополнение к домашним процедурам необходимо минимум раз в полгода приходить на профессиональную чистку. Такая кратность визитов позволяет не только вовремя устранить мягкие и твердые отложения в полости рта, провести полировку эмали и воздушно-абразивную обработку, но и отследить возникновение стоматологических заболеваний на ранней стадии и предотвратить их развитие», — объяснил он.

В Европе и США уже давно работает достаточно много клиник, специализирующихся на гигиенических процедурах. Кроме того, жители Европы активно пользуются медицинскими страховками. Многие из них предусматривают обязательное условие — регулярно посещать врача-гигиениста для проведения профессиональной гигиены полости рта.

«Иначе полис может быть аннулирован, и расходы не покроются. В России культура профессиональной гигиены полости рта только формируется. При этом она должна со временем стать важной частью не только повседневной жизни людей, но и любого продолжительного стоматологического лечения, включая имплантацию зубов», — сказал врач.

Еще одной причиной ранней потери зубов Копылов назвал нежелание пациентов проходить профилактические осмотры и лечить кариес на ранних стадиях.

«Несмотря на то что качество жизни при этом резко снижается, пациенты часто подолгу ходят с больными зубами. Они откладывают визит к стоматологу по разным причинам: страх, финансовые проблемы, просто желание «подождать подходящего момента». В результате больные зубы быстро разрушаются, а лечение становится более сложным и дорогим», — пояснил он.

В России, по словам эксперта, пока не придают должного значения профилактике.

«Это еще советское наследие. В СССР люди приходили к врачу только в крайнем случае, когда уже невыносимо болело. В Европе, наоборот, медицина всегда была платной и дорогостоящей. Поэтому там принято уделять профилактике большое внимание. При этом профилактика всегда приятнее, доступнее и имеет лучший прогноз, чем любое лечение», — отметил врач.

На нежелание следить за зубами влияет еще один факт. Многие уверены в том, что если с зубом возникнет проблема, его в любой момент можно удалить и поставить имплантат, который прослужит всю жизнь. Зачем же тратить деньги на восстановление? Излишняя идеализация имплантации приводит к тому, что пациенты пренебрегают и профилактикой, и гигиеной. Действительно, имплантаты становятся все более доступными и востребованными, однако, как отметил Копылов, стоит помнить, что это не панацея.

«Бум на имплантацию начался в России в нулевые годы — до 1987 года в СССР она была фактически запрещена. А потом рынок буквально наводнили производители имплантатов, которые активно продвигали идею о том, что лучше хороший имплантат, чем плохой зуб. Такой подход привел к волне осложнений у тех, кому поставили много искусственных зубов или сделали это неправильно, с применением некачественных материалов. Сегодня же мы пониманием, что имплантация — это действительно надежный способ восстановления утраченных зубов, при правильных протоколах и соблюдении рекомендаций по уходу имплантат служит пациенту долгие годы. Но прибегать к ней необходимо только в случае безнадежного зуба, который нельзя спасти. Поэтому задача врачей и пациентов — сохранять свои зубы, в том числе с помощью профилактики и своевременного лечения», — рассказал стоматолог.

История медицинского наблюдения за пациентами с имплантами не насчитывает и 50 лет, поэтому сейчас сложно утверждать, что они вечны. Кроме того, за имплантированными зубами требуется специфический тщательный уход, как за любым замещающим органом. Иначе есть вероятность, что их придется удалять уже через 5–7 лет после установки.

«Чтобы возраст первого удаления собственных зубов в нашей стране повышался, необходимо в первую очередь менять культуру ухода за полостью рта, считает Копылов. Это обоюдная ответственность как стоматологических клиник, так и пациентов, от которых также сильно зависит исход лечения. По словам врача, клиники должны не только лечить, но и популяризировать профессиональную гигиену, подбирать подходящие средства ухода и включать вопросы гигиены в долгосрочные планы лечения. В то же время результат во многом зависит от осознанного отношения самих пациентов», — считает эксперт.

Копылов подчеркнул, что если правильная гигиена станет основой стоматологического лечения, число россиян, сохраняющих собственные зубы до 50–60 лет, заметно увеличится.

