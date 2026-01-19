Размер шрифта
Стало известно, за что нельзя удерживать депозит при аренде квартиры

Инвестор Виноградов: нельзя удержать депозит при аренде за износ квартиры
Нелегитимно удерживать депозит при аренде квартиры за ее естественный износ или ремонт, которые возникли до съема жилья. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Депозит — это своего рода гарантия для арендодателя. Он необходим на случай компенсации задолженности по арендной плате, или компенсации за порчу и неисправности имущества, или за не оплаченные коммунальные услуги сверх нормы, а также за нарушения условий договора (например, досрочное расторжение без уведомления). Нелегитимно будет удерживать из депозита за естественный износ, ремонтные работы, которые возникли до сдачи в аренду, или за мелкие бытовые неисправности», — отметил Виноградов.

По его словам, чтобы снизить риск споров между собственником и арендатором, необходимо фиксировать состояние квартиры до въезда и перед выездом: совместный осмотр с владельцем и обязательно фото- и видеоматериалы фиксации с перечнем недочетов.

Также важно включить в договор блок о форме возврата депозита, порядке списания и сроках возврата, предупредил Виноградов.

Он подчеркнул, что размер депозита ограничен законом в большинстве юрисдикций (не более трех месячных арендных платежей), сумма списания и сроки возврата должны быть прописаны, а списание должно быть обосновано документами. Для своей защиты инвестор рекомендовал просить детальный акт и копии квитанций за услуги, сохранять переписку и требовать возврат остатка, если списания не обоснованы.

Нюансы могут уточнять гарантийный депозит и правила хранения, заключил Виноградов.

Ранее финансист рассказал, что выгоднее — снимать или покупать квартиру в 2026 году. 

