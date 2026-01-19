Размер шрифта
В Чите сгорела квартира из-за электровелосипеда

В квартире в Чите произошел пожар из-за аккумулятора электровелосипеда
В квартире пятиэтажного дома в Чите произошел пожар из-за аккумулятора электровелосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

По ее информации, причиной пожара, предварительно, стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре квартиры. В жилье в этот момент находились пять человек, двое из которых – дети.

Как рассказали в ведомстве, услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали в коридор и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора. Помещение быстро заполнялось едким дымом, огонь начал распространяться по мебели и отделке. Пути эвакуации были отрезаны. Один мужчина 1964 года рождения сумел пробраться на кухню, но до прибытия пожарных выпал из окна. В результате он не выжил. Пока устанавливается, из-за чего мужчина упал — отравился ли он продуктами горения или пытался спастись от огня и дыма.

Второй мужчина с женщиной и двумя детьми 6 и 8 лет укрылись на балконе квартиры. Прибывшие на место огнеборцы спустили их с помощью автолестницы.

Пожар был потушен на площади 40 кв. м.

До этого два человека чуть не сгорели из-за электросамоката, вспыхнувшего в квартире в Пензе.

Ранее в Ярославле в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте взорвался аккумулятор электровелосипеда. 

