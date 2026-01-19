Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Французский политик заявил, что вся армия его страны поместится на стадионе

Политик Сорлин: армия Франции в полном составе поместится на футбольном стадионе
Christophe Ena/AP

Военный потенциал Франции крайне ограничен, вся ее армия способна поместиться на футбольном стадионе «Стад де Франс». Об этом сообщил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин в интервью ТАСС.

По его словам, возможности французской армии в настоящее время крайне ограничены, поскольку военно-промышленный комплекс страны разрушен.

«Сухопутные войска насчитывают 80 тыс. человек, включая административный персонал. Всю французскую армию можно разместить на «Стад де Франс», на одном футбольном стадионе», — сказал политик.

Сорлин подчеркнул, что отправка Францией нескольких тысяч военнослужащих на Украину не скажется на ходе боевых действий — Россия продолжит побеждать.

Кроме того, он отметил, что Париж уже передал Киеву практически весь запас самоходных артиллерийских установок Caesar, которые впоследствии были либо уничтожены, либо взяты под контроль российской армии.

8 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи пытался уговорить высшее военное руководство и глав парламентских фракций в необходимости ввода войск на Украину после заключения мирного соглашения. Тем не менее ему не удалось получить стопроцентной поддержки во время встречи. По данным L'Humanité, речь шла о размещении контингента в размере шести тысяч человек в составе международных сил из десяти тысяч человек, включая военных Великобритании.

Ранее Сорлин рассказал о переброске военных на Украину в 2022 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653281_rnd_6",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+