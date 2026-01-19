Военный потенциал Франции крайне ограничен, вся ее армия способна поместиться на футбольном стадионе «Стад де Франс». Об этом сообщил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин в интервью ТАСС.

По его словам, возможности французской армии в настоящее время крайне ограничены, поскольку военно-промышленный комплекс страны разрушен.

«Сухопутные войска насчитывают 80 тыс. человек, включая административный персонал. Всю французскую армию можно разместить на «Стад де Франс», на одном футбольном стадионе», — сказал политик.

Сорлин подчеркнул, что отправка Францией нескольких тысяч военнослужащих на Украину не скажется на ходе боевых действий — Россия продолжит побеждать.

Кроме того, он отметил, что Париж уже передал Киеву практически весь запас самоходных артиллерийских установок Caesar, которые впоследствии были либо уничтожены, либо взяты под контроль российской армии.

8 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи пытался уговорить высшее военное руководство и глав парламентских фракций в необходимости ввода войск на Украину после заключения мирного соглашения. Тем не менее ему не удалось получить стопроцентной поддержки во время встречи. По данным L'Humanité, речь шла о размещении контингента в размере шести тысяч человек в составе международных сил из десяти тысяч человек, включая военных Великобритании.

Ранее Сорлин рассказал о переброске военных на Украину в 2022 году.