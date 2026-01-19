Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Минобороны назвало количество уничтоженных беспилотников над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских дрона над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

31 беспилотник сбили в Белгородской области, 29 дронов — в Саратовской области, 25 БПЛА — в Воронежской области. По три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территориями Брянской и Тамбовской областей. Один дрон уничтожили над Курской областью.

Утром 19 января губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в течение ночи дежурные силы ПВО сбили в регионе 24 беспилотника. Он уточнил, что БПЛА были обнаружены и уничтожены над тремя районами и одним городским округом области.

Ночью 19 января сообщалось о взрывах в Саратове — системы ПВО отражали атаку беспилотников.

До этого стало известно, что силы ПВО за неделю сбили 1343 дрона ВСУ над Россией. Наибольшее количество беспилотников были перехвачены и уничтожены 14 и 15 января — 260 и 265 дронов соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть РФ. За период с 5 по 11 января системы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских БПЛА.

Ранее в Китае заявили о беспрецедентном давлении на Украину в переговорах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653263_rnd_3",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+