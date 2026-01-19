Минобороны назвало количество уничтоженных беспилотников над российскими регионами

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

31 беспилотник сбили в Белгородской области, 29 дронов — в Саратовской области, 25 БПЛА — в Воронежской области. По три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территориями Брянской и Тамбовской областей. Один дрон уничтожили над Курской областью.

Утром 19 января губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в течение ночи дежурные силы ПВО сбили в регионе 24 беспилотника. Он уточнил, что БПЛА были обнаружены и уничтожены над тремя районами и одним городским округом области.

Ночью 19 января сообщалось о взрывах в Саратове — системы ПВО отражали атаку беспилотников.

До этого стало известно, что силы ПВО за неделю сбили 1343 дрона ВСУ над Россией. Наибольшее количество беспилотников были перехвачены и уничтожены 14 и 15 января — 260 и 265 дронов соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть РФ. За период с 5 по 11 января системы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских БПЛА.

Ранее в Китае заявили о беспрецедентном давлении на Украину в переговорах.