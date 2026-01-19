Размер шрифта
Стали известны подробности дела в отношении экс-главы НИИ «Роскосмоса»

РИА: ущерб Минобороны России по делу Шишанова составил порядка 620 млн рублей
Руслан Кривобок/РИА Новости

Материальный ущерб Минобороны России по делу экс-главы входящего в «Роскосмос» НИИ точных приборов Анатолия Шишанова составил порядка 620 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Бутырский суд Москвы в 2024 году признал Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Другой фигурант уголовного дела Олег Гомозов получил четыре года за пособничество.

«Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны РФ с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки», — говорится в документах.

Согласно приговору, Шишанов при пособничестве Гомозова необоснованно завысил оплату по секретному госконтракту. Сами фигуранты в ходе судебного разбирательства отрицали свою вину, указывая на якобы отсутствие тяжких последствий из-за их действий, а также необъективную оценку ущерба.

Впоследствии Арбитражный суд Москвы признал чиновника банкротом после наложения ареста на его имущество, включая денежные средства на сумму 12,5 млн рублей. В 2025 году наказание Шишанову смягчили до 4,5 года колонии.

Ранее суд назначил 8 и 5 лет фигурантам дела о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ.

