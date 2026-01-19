Аглая Тарасова рассказала, как прошло возвращение к жизни после приговора

Известная российская актриса Аглая Тарасова рассказала о посещении стоматолога и косметолога, сделав акцент на заботе о здоровье и внешности. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя артистка опубликовала фотографии после визита к врачам.

«Провели осмотр и сделали гигиену зубов на массажном кресле. А потом побаловали кожу безинъекционной мезотерапией», — написала Тарасова.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно 26 ноября. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. Тарасова признавалась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.

Ранее Аглая Тарасова пряталась от посетителей в подмосковном ресторане.