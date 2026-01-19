Размер шрифта
Армия

Украинские военные используют Запорожскую область для тестирования новых дронов

РИА Новости: ВСУ используют Запорожскую область для апробации новых дронов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Запорожскую область для тестирования новых дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, ВСУ также обучают молодых пилотов над Запорожской областью.

«У них (у ВСУ. — «Газета.Ru») проводится здесь(в Запорожской области. — «Газета.Ru») непосредственно обучение. Они проводят апробацию своих беспилотных летательных аппаратов. Грубо говоря, используют территорию, как полигон для натаскивания молодых бойцов, обучения их применять различного типа беспилотники», — поделился он.

19 января Telegram-канал «Запорожье. Инфо» сообщал, что в контролируемом украинскими войсками городе Запорожье прогремело несколько взрывов.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что к югу от города замечен разведывательный беспилотный летательный аппарат. Предположительно, он может использоваться для наведения и корректировки ударов российской армии.

Ранее на «Запорожстали» остановилось производство.

