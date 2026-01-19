Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры

Полигон Южного военного округа используют для проведения специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры России. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве уточнили, что личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. Условия занятий, как отметили в Минобороны, максимально приближены к реальным.

«Граждане, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации. Резервисты выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта РФ», — указали в ведомстве.

До этого Минобороны России сообщило, что в районе Константиновки в ДНР артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии были уничтожены четыре блиндажа Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль Приволья в ДНР.