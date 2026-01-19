Школьников в столице Бурятии перевели на дистанционную учебу

Школьников Улан-Удэ перевели на дистанционное обучение из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета образования.

Отмечается, что в Улан-Удэ ожидают до -37...-39°C, поэтому всех обучающихся с 1 по 11 классы перевели на дистанционное обучение. Решение Минобразования республики распространяется на 19 и 20 января.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о сильных морозах, которые обрушатся на Центральную Россию.

По информации Шувалова, в Московской области ожидаются 30-градусные морозы. В то же время в столице температура будет выше. Также синоптик спрогнозировал морозы в Рязани, Туле. Во Владимире и Иваново может похолодать до -33...-34°C.

По его словам, похолодание в центральной части России затянется до конца января. При этом в конце месяца температуры не будут опускаться настолько низко, но тем не менее будут ниже климатической нормы.

В ночь на 18 января в Подмосковье зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. В ряде районов Московской области температура опускалась до -24...-26°C.

Ранее в Хакасии из-за аномальных морозов лопнул рельс.