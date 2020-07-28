В Киеве больше нет улицы Российской

В Киеве переименовали улицу Российскую, теперь это улица Юрия Литвинского. Об этом сообщает городская мэрия.

«Литвинский Юрий Алексеевич — активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса. Погиб от пули снайпера», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что переименование улицы никак не скажется на различных документах, таких как адрес регистрации в паспорте. Внести изменения в документы граждане смогут по своему желанию.

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