Белый дом подтвердил информацию о коронавирусе у помощника Трампа

В Белом доме подтвердили наличие коронавируса у помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, сообщает РИА «Новости».

«Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы», — заявили в пресс-службе Белого дома.

Представители администрации также заявили, что не видят в сложившейся ситуации риска для главы США Дональда Трампа или вице-президента Майка Пенса, в последние недели у них не было контакта с О'Брайеном.

Ранее о заражении помощника Трампа по нацбезопасности сообщило агентство Bloomberg.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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