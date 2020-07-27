Белый дом подтвердил информацию о коронавирусе у помощника Трампа
В Белом доме подтвердили наличие коронавируса у помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, сообщает РИА «Новости».
«Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы», — заявили в пресс-службе Белого дома.
Представители администрации также заявили, что не видят в сложившейся ситуации риска для главы США Дональда Трампа или вице-президента Майка Пенса, в последние недели у них не было контакта с О'Брайеном.
Ранее о заражении помощника Трампа по нацбезопасности сообщило агентство Bloomberg.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
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