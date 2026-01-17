Прокуратура Парижа раскрыла подробности об украшениях, украденных из Лувра

BFMTV: наводок о вывозе похищенных из Лувра украшений за рубеж нет

Прокуратура Парижа не получала по своим сетям информацию о том, что украденные из Лувра драгоценности могли быть вывезены за границу. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко, передает телеканал BFMTV.

По ее словам, у ведомства есть множество связей в мире искусства, включая международные направления. Помимо этого, у прокуратуры есть возможность получать предупредительные сигналы о сетях скупщиков краденного.

«Мы не получали сигналов, которые говорят нам о том, что украшения могли пересечь границу, у нас есть еще шансы изучить версии в пределах страны. Все возможно», — заявила Бекко.

По ее словам, ограбление по заказу является одной из гипотез, но следствие отказывается придерживаться какой-либо единой версии случившегося.

В октябре прошлого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.