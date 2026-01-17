Размер шрифта
В Совфеде заявили об униженном положении Европы

Илья Питалев/РИА Новости

В глазах всего мира Европа выглядит униженной и бессильной, и это говорит о ее «неуклонном упадке». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал слова министра обороны Бельгии Тео Франкена, который признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии, и отметил, что «необходимо сделать все, чтобы оставаться в рамках плана А». При этом Франкен добавил, что существует и «план Б», о котором «не стоит слишком много говорить».

«Министр обороны Бельгии рассуждает о плане А и плане Б, но все это звучит просто жалко. Ведь Трамп наносит удар не только по Дании, но и по глобальному коллективному образу Европы, не способной отстоять и защитить одного из своих членов. В глазах всего мира Европа выглядит униженной и бессильной. И это еще раз говорит о ее неуклонном упадке», — написал Пушков.

По словам сенатора, «полное отчаяния и беспомощности» выражение лица Франкена «отражает лицо всей нынешней Европы, к которой беда пришла, откуда не ждали», а именно из Атлантики. И пока европейцы пугали свое население угрозой со стороны России, с «Запада пришла не угроза, а реальность в лице Трампа», подчеркнул Пушков.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. Он сказал, что Гренландия достанется либо США, либо России с Китаем, корабли которых якобы находятся около Гренландии. При этом в вооруженных силах Дании заявили, что они не видят рядом с Гренландией российских или китайских судов.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, однако успехом она не закончилась. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии.

Ранее в США назвали «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии. 

