Российские дипломаты вспомнили о советских солдатах в День освобождения Варшавы

Дипломаты России возложили венки на мемориале в годовщину освобождения Варшавы
Дипломаты России возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День освобождения города от немецкой оккупации в 1945 году. Об этом сообщает РИА Новости.

17 января на кладбище на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли российские представители во главе с временным поверенным в делах России в Польше Андреем Ордашем, а также представители посольства Белоруссии и местных патриотических организаций.

К центральной части мемориального комплекса были возложены цветы. Мемориал в то числе состоит из 21-метрового гранитного обелиска, на котором написано: «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы».

По данным военных историков, в боях на варшавском направлении пали около 200 тысяч советских солдат. В память о них было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где покоятся около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии.

Ранее главе МИД Польши задали вопрос после угроз в адрес Путина.

