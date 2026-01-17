«Недостаточно красива»: Тарантино отказал Дженнифер Лоуренс в роли ради Марго Робби

Актриса Лоуренс вспомнила, что ее не взяли в фильм Тарантино из-за внешности

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что не получила роль в фильме Тарантино, потому что ее сочли «недостаточно красивой». Об этом знаменитость рассказала на подкасте «Happy Sad Confused с Джошем Горовицем».

Ведущий подкаста раскрыл обладательнице премии «Оскар», что режиссер Квентин Тарантино мечтает с ней поработать — якобы он «охотится» за актрисой. На что Лоуренс ответила: «Не знаю, правда ли это».

Актриса поделилась, что планировала сотрудничать с режиссером в фильме «Однажды... в Голливуде», но вместо нее эту роль Шэрон Тейт получила Марго Робби.

«Он [Тарантино] хотел, [чтобы я сыграла роль], но потом все стали говорить: «Она недостаточно красива, чтобы играть Шэрон Тейт», — и в итоге меня не взяли», — поделилась знаменитость.

Издание CNN, в свою очередь, напомнило, что Квентин Тарантино уже предлагал Дженнифер Лоуренс роль в своем фильме «Омерзительная восьмерка» (2015) в образе беглянки Дейзи Домерг.

Однако Лоуренс была вынуждена отказаться от предложения — на тот момент у нее был чрезвычайно плотный график, связанный с промокампанией франшизы «Голодные игры».

