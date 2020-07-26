Британский премьер назвал «чокнутыми» противников вакцинации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал противников сезонной вакцинации от гриппа, назвав их «чокнутыми», сообщает Sky News.

«Сейчас так много всех этих противников прививок. Они чокнутые, чокнутые», — заявил премьер.

Ранее Джонсон анонсировал в стране кампанию по масштабной вакцинации населения страны от гриппа. Она будет доступна бесплатно для граждан, попадающих в группу риска болезни.

В связи с этим он призвал сделать прививку каждого британского подданого, тем самым снизив нагрузку на медицинскую систему страны в преддверии второй волны коронавируса.

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