Трамп: в США проведено свыше 50 млн тестов на COVID-19

В США провели свыше 50 млн тестов на коронавирус, и это рекорд, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Дональд Трамп.

«Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас — 50 млн», — сказал Трамп.

В США в настоящее время свыше 3,9 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 142 тыс. смертей.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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