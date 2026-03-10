Мужчина попал в больницу, проснувшись с посиневшей рукой

Британец уснул на новой простыне, проснулся с синей рукой и оказался в больнице

Британец попал в больницу, проснувшись с посиневшей рукой, пишет LADBible.

Томми Линч из Касл-Гресли рассказал, что провел две ночи на новых простынях, после чего утром почувствовал сильную усталость и заметил, что его кожа стала синего оттенка. По его словам, он выглядел «как персонаж из фильма Аватар». Партнерша мужчины, работающая сиделкой, настояла на срочной поездке в больницу.

В приемном отделении медики были встревожены его состоянием. По словам мужчины, врачи быстро уложили его на койку и даже подключили к кислороду, опасаясь, что необычный цвет кожи может быть связан с нехваткой кислорода в крови.

Однако вскоре выяснилось, что причина оказалась гораздо прозаичнее. Когда один из врачей протер его руку спиртовой салфеткой, она окрасилась в синий цвет. Тогда стало ясно, что кожа мужчины просто испачкалась красителем от новых, нестиранных простыней. Линч признался, что после этого врачи не смогли сдержать смех.

«Я и не знал, что новые простыни нужно стирать перед использованием», — написал он позже в соцсетях, где поделился историей, чтобы предупредить других.

По словам британца, накануне кожа уже казалась слегка голубоватой, но он списал это на холод. На следующий день оттенок стал намного ярче — вероятно, из-за того, что во сне ему было жарко, и краситель сильнее впитался в кожу.

Мужчина рассказал, что даже успел отправить фотографию матери, которая запаниковала, решив, что у него проблемы с кровообращением. В больнице, по его словам, вокруг него в какой-то момент собралось около десяти врачей.

Ранее в Индии женщина так вывихнула челюсть, что ее не смогли сомкнуть даже врачи.