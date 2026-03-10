Воспалительное заболевание кожи неожиданно подавило развитие рака

Ученые из Венского медицинского университета обнаружили, что воспаление при псориазе может подавлять рост плоскоклеточного рака кожи. Исследование показало, что в сильно воспаленных участках кожи опухоли развиваются значительно хуже. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Связь между хроническим воспалением и раком обычно рассматривают как фактор риска: длительное воспаление может способствовать повреждению тканей и росту опухолей. Однако в клинической практике давно замечали, что у пациентов с псориазом опухоли кожи нередко возникают не в воспаленных участках.

Чтобы разобраться в причинах этого явления, исследовательская группа провела эксперименты на мышах. У животных вызывали псориазоподобное воспаление кожи, а затем инициировали развитие плоскоклеточного рака — либо путем пересадки опухолевых клеток, либо с помощью химического воздействия.

В обоих случаях опухоли росли значительно медленнее в тех участках кожи, где воспаление было наиболее выраженным. Анализ тканей показал, что ключевую роль могут играть нейтрофилы — клетки врожденной иммунной системы, число которых резко увеличивается в воспаленной коже. Эти клетки изменяли микросреду тканей так, что развитие опухоли подавлялось.

Одновременно исследователи обнаружили признаки клеточного старения у кератиноцитов — основных клеток эпидермиса. При таком состоянии клетки навсегда прекращают делиться, что может препятствовать неконтролируемому росту и формированию опухоли.

Когда ученые искусственно снижали количество нейтрофилов у мышей, воспаление ослабевало, а рост опухолей, напротив, усиливался.

По словам авторов работы, результаты показывают, что воспаление не всегда способствует развитию рака. В зависимости от типа иммунного ответа оно может запускать механизмы, которые, наоборот, замедляют рост опухолей. Эти данные могут помочь точнее оценивать риск рака у людей с хроническими воспалительными заболеваниями и совершенствовать иммунные методы лечения.

Ранее ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может начинаться с воспаления кожи.