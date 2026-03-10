Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Воспалительное заболевание кожи неожиданно подавило развитие рака

PNAS: воспаление при псориазе подавляет развитие рака кожи
Shutterstock

Ученые из Венского медицинского университета обнаружили, что воспаление при псориазе может подавлять рост плоскоклеточного рака кожи. Исследование показало, что в сильно воспаленных участках кожи опухоли развиваются значительно хуже. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Связь между хроническим воспалением и раком обычно рассматривают как фактор риска: длительное воспаление может способствовать повреждению тканей и росту опухолей. Однако в клинической практике давно замечали, что у пациентов с псориазом опухоли кожи нередко возникают не в воспаленных участках.

Чтобы разобраться в причинах этого явления, исследовательская группа провела эксперименты на мышах. У животных вызывали псориазоподобное воспаление кожи, а затем инициировали развитие плоскоклеточного рака — либо путем пересадки опухолевых клеток, либо с помощью химического воздействия.

В обоих случаях опухоли росли значительно медленнее в тех участках кожи, где воспаление было наиболее выраженным. Анализ тканей показал, что ключевую роль могут играть нейтрофилы — клетки врожденной иммунной системы, число которых резко увеличивается в воспаленной коже. Эти клетки изменяли микросреду тканей так, что развитие опухоли подавлялось.

Одновременно исследователи обнаружили признаки клеточного старения у кератиноцитов — основных клеток эпидермиса. При таком состоянии клетки навсегда прекращают делиться, что может препятствовать неконтролируемому росту и формированию опухоли.

Когда ученые искусственно снижали количество нейтрофилов у мышей, воспаление ослабевало, а рост опухолей, напротив, усиливался.

По словам авторов работы, результаты показывают, что воспаление не всегда способствует развитию рака. В зависимости от типа иммунного ответа оно может запускать механизмы, которые, наоборот, замедляют рост опухолей. Эти данные могут помочь точнее оценивать риск рака у людей с хроническими воспалительными заболеваниями и совершенствовать иммунные методы лечения.

Ранее ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может начинаться с воспаления кожи.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!