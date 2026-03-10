НАТО отказалось применять статью о коллективной безопасности ради Турции

НАТО не планирует применять 5-ю статью своего устава о коллективной безопасности из-за перехвата иранской ракеты над Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь главного командования НАТО в Европе Мартин О'Доннелл в эфире Польского телевидения.

Он отметил, что пока нет никаких сигналов о том, что это должно было произойти. При этом О'Доннелл отметил, что Турция или любая другая страна-член НАТО имеет такую возможность.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

5 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет применять статьб о коллективной безопасности в связи с падением иранской ракеты в Турции.

4 марта иранская баллистическая ракета пролетела над воздушными пространствами Ирака и Сирии и была перехвачена в Средиземноморье близ Турции. Боеприпас сбила американская ракет SM-3, выпущенная с эсминца Oscar Austin. Обломки уничтоженной ракеты упали в турецкой провинции Хатай недалеко от границы с Сирией. Газета The New York Times предположила, что Иран хотел нанести удар по базе Инджирлик на юге Турции, где размещен крупный контингент военно-воздушных сил США.

Ранее Турция вызвала посла Ирана из-за ракеты, сбитой у границы.