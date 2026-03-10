Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

НАТО отказалось применять статью о коллективной безопасности ради Турции

О'Доннелл: НАТО не задействует 5-ю статью устава из-за ракеты над Турцией
Johanna Geron/Reuters

НАТО не планирует применять 5-ю статью своего устава о коллективной безопасности из-за перехвата иранской ракеты над Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь главного командования НАТО в Европе Мартин О'Доннелл в эфире Польского телевидения.

Он отметил, что пока нет никаких сигналов о том, что это должно было произойти. При этом О'Доннелл отметил, что Турция или любая другая страна-член НАТО имеет такую возможность.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

5 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет применять статьб о коллективной безопасности в связи с падением иранской ракеты в Турции.

4 марта иранская баллистическая ракета пролетела над воздушными пространствами Ирака и Сирии и была перехвачена в Средиземноморье близ Турции. Боеприпас сбила американская ракет SM-3, выпущенная с эсминца Oscar Austin. Обломки уничтоженной ракеты упали в турецкой провинции Хатай недалеко от границы с Сирией. Газета The New York Times предположила, что Иран хотел нанести удар по базе Инджирлик на юге Турции, где размещен крупный контингент военно-воздушных сил США.

Ранее Турция вызвала посла Ирана из-за ракеты, сбитой у границы.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!