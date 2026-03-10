Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, какие овощи можно сажать в марте

Депутат Чаплин: в марте нужно сеять на рассаду томаты, капусту и базилик
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Март — самое подходящее время для посева среднеранних сортов томатов, лука-порея, корневого сельдерея, ранних сортов капусты и базилика. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Многие садоводы задаются вопросом: не рано ли еще начинать посевную, ведь за окном только март? На самом деле для тех, кто хочет получить ранний и качественный урожай, промедление может стоить половины лета. Сезон рассады в самом разгаре, и сейчас важно ничего не упустить. Что касается конкретных культур, то сейчас самое подходящее время для посева большинства овощей. В первой половине марта я рекомендую посеять на рассаду среднеранние сорта томатов, а также досеять перцы и баклажаны — для них еще не поздно, особенно если вы планируете высаживать их в открытый грунт. Продолжаем сеять лук-порей и корневой сельдерей, у них длительный вегетационный период. Во второй декаде марта можно смело приступать к посеву ранних сортов белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи и кольраби. А ближе к концу месяца сеем базилик — он очень теплолюбив, и торопиться с ним не стоит, чтобы рассада не переросла до высадки в грунт», — пояснил Чаплин.

Кроме овощей и зелени в марте можно начинать посев цветов — однолетних астр, бархатцев, цинний, львиного зева, душистого табака и флокса, добавил глава союза дачников.

«Если вы хотите, чтобы клумбы заиграли красками пораньше, не откладывайте эти культуры в долгий ящик. Многие из них зацветут уже через 30-40 дней после высадки, украсив участок в начале лета. Важно помнить простое правило: сроки посева всегда рассчитываются от предполагаемой даты высадки в грунт. Нужно взять возраст рассады, который требуется культуре, прибавить несколько дней на появление всходов, и отсчитать это время от момента, когда минует угроза возвратных заморозков. Лучше иметь коренастую, крепкую, но не переросшую рассаду, чем вытянувшуюся и ослабленную от долгого томления на подоконнике. Природа не терпит суеты, но и промедления она тоже не прощает, поэтому сейчас самое время вооружиться семенами и приступать к делу», — заключил Чаплин.

Ранее россиянам рассказали, как обработать весенний сад от вредителей.

 
