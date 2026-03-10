Размер шрифта
Армия

Израиль ударил по важному исследовательскому комплексу КСИР в Тегеране

ЦАХАЛ: Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке баллистических ракет
Majid Asgaripour/Reuters

Израиль атаковал расположенный в Тегеране научно-исследовательский комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР), занимавшийся разработкой и производством баллистических ракет, а также главный штаб подразделения «Аль-Кудс». Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там отметили, что серия ударов по иранской столице была совершена военно-воздушными силами (ВВС) Израиля. Целью одного из таких ударов стал объект КСИР.

«На этом объекте ЦАХАЛ атаковал подземную зону комплекса, где проводились эксперименты и испытания, связанные с разработкой и производством баллистических ракет», - говорится в заявлении.

Кроме того, по данным израильских военных, удары были нанесены по объектам главного штаба сил «Аль-Кудс», а также по площадкам, на которых производят системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 10 марта американский президент в соцсети Truth Social заявил, что если Иран предпримет действия, которые перекроют поставки нефти через Ормузский пролив, США нанесут «удар в двадцать раз мощнее, чем когда-либо прежде». По его словам, после таких ударов восстановление Ирана как нации станет практически невозможным.

Ранее на Западе предупредили о риске применения ядерного оружия Израилем против Ирана.

 
