Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране считают пустыми угрозы сильных ударов со стороны США

СБ Ирана считает пустыми угрозы ударов США в случае закрытия Ормузского пролива
Reuters

Иран считает пустыми угрозы сильных ударов со стороны США в случае перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани, передает РИА Новости.

«Иранский героический народ не боится ваших пустых угроз. Более великие люди не смогли стереть иранскую нацию», — сказал Лариджани.

Ночью американский президент в соцсети Truth Social заявил, что если Иран предпримет действия, которые перекроют поставки нефти через Ормузский пролив, США нанесут «удар в двадцать раз мощнее, чем когда-либо прежде». По его словам, после таких ударов восстановление Ирана как нации станет практически невозможным.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!