В Иране считают пустыми угрозы сильных ударов со стороны США

Иран считает пустыми угрозы сильных ударов со стороны США в случае перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани, передает РИА Новости.

«Иранский героический народ не боится ваших пустых угроз. Более великие люди не смогли стереть иранскую нацию», — сказал Лариджани.

Ночью американский президент в соцсети Truth Social заявил, что если Иран предпримет действия, которые перекроют поставки нефти через Ормузский пролив, США нанесут «удар в двадцать раз мощнее, чем когда-либо прежде». По его словам, после таких ударов восстановление Ирана как нации станет практически невозможным.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.