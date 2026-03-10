Хоккеиста, повредившего артерию в матче чемпионата России, перевели из реанимации

Хоккеист Филатов переведен из реанимации в общую палату

Хоккеист нижегородского «Старта» Сергей Филатов переведен из реанимации в общую палату. Об этом сообщает Telegram-канал «Енисея».

9 марта Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против «Енисея». Спортсмену оказали экстренную медицинскую помощь на льду, после чего он был отправлен в больницу.

«Сергей Филатов, получивший в прошедшей игре повреждение, переведен из реанимации в общую палату!» — говорится в заявлении пресс‑службы «Енисея».

В клубе отметили, что красноярские хоккеисты навестили коллегу в больнице.

Матч между «Енисеем» и «Стартом» за пятое-восьмое места в плей-офф состоялся 9 марта в Красноярске и завершился победой красноярской команды со счетом 10:5.

32-летний Филатов играет за «Старт» с апреля 2023 года. По ходу карьеры хоккеист также выступал в составе «Строителя» и «Волги».

Ранее российскому хоккеисту перерезали коньком бедренную артерию во время матча.