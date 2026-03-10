Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Хоккеиста, повредившего артерию в матче чемпионата России, перевели из реанимации

Хоккеист Филатов переведен из реанимации в общую палату
ХК «Енисей»

Хоккеист нижегородского «Старта» Сергей Филатов переведен из реанимации в общую палату. Об этом сообщает Telegram-канал «Енисея».

9 марта Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против «Енисея». Спортсмену оказали экстренную медицинскую помощь на льду, после чего он был отправлен в больницу.

«Сергей Филатов, получивший в прошедшей игре повреждение, переведен из реанимации в общую палату!» — говорится в заявлении пресс‑службы «Енисея».

В клубе отметили, что красноярские хоккеисты навестили коллегу в больнице.

Матч между «Енисеем» и «Стартом» за пятое-восьмое места в плей-офф состоялся 9 марта в Красноярске и завершился победой красноярской команды со счетом 10:5.

32-летний Филатов играет за «Старт» с апреля 2023 года. По ходу карьеры хоккеист также выступал в составе «Строителя» и «Волги».

Ранее российскому хоккеисту перерезали коньком бедренную артерию во время матча.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!