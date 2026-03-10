Второй за последние дни пассажирский самолет вылетел из Катара в Москву

Аэропорт Хамад: второй за 10 дней пассажирский борт вылетел из Катара в Москву

Второй за последние 10 дней пассажирский самолет вылетел из Катара в Москву. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в аэропорту Хамад в Дохе.

«Самолет в Москву вылетел, рейс выполняет Qatar Airways», — сказали корреспондентам.

По словам источника агентства, время в пути составит около восьми с половиной часов. В московском аэропорту Шереметьево журналистам также подтвердили, что ожидают прибытие рейса из Дохи.

8 марта сообщалось, что компания Qatar Airways планирует выполнить вывозной рейс из Дохи в Москву для застрявших в Катаре россиян. При формировании списка пассажиров авиакомпания намерена отдавать приоритет семьям с детьми, пожилым людям, а также тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Кроме того, на попадание в список могут рассчитывать пассажиры, которым не удалось покинуть Доху 28 февраля.

6 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что Катар продлил бесплатное проживание для российских туристов до 14 марта. Отмечалось, что в стране находятся около 1000 российских организованных и самостоятельных туристов.

Ранее сообщалось, что российских туристов выселяют с застрявшего в Дохе круизного лайнера.